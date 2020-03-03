Fenerbahçe'de sakatlık şoku: Simon Falette, hastaneye kaldırıldı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasında sarı lacivertli futbolcu Simon Falette, 6'ncı dakikada Jose Sosa ile hava topu mücadelesinde çarpıştı. Oyuna devam edemeyen Falette, önce sedye ile ambulansa, oradan da üst bağlarının koptuğu şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Fenerbahçe'de sakatlık şoku: Simon Falette, hastaneye kaldırıldı03.03.2020 20:59
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