Beşiktaş’a Gyasi iddiası... Gana basını CSKA Moskova'da oynayan Edwin Gyasi'nin Beşiktaş tarafında izlendiğini duyurdu. Genç forveti Olympiakos'un da istediği öne sürüldü. Gana basını CSKA Moskova'da oynayan Edwin Gyasi'nin Beşiktaş tarafında izlendiğini duyurdu. Genç forveti Olympiakos'un da istediği öne sürüldü.
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