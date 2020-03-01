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    • Spor
    • 01.03.2020 Gazete
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    ’a Gyasi iddiası

    ’a Gyasi iddiası... Gana basını 'da oynayan 'nin Beşiktaş tarafında izlendiğini duyurdu. Genç forveti 'un da istediği öne sürüldü.

    Beşiktaş’a Gyasi iddiası
    Gana basını CSKA Moskova'da oynayan Edwin Gyasi'nin Beşiktaş tarafında izlendiğini duyurdu. Genç forveti Olympiakos'un da istediği öne sürüldü.

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