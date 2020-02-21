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    • Spor
    • 21.02.2020 Gazete
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    ’ye soğuk duş!

    Euroleague'in 25. haftasında 'i ağırlayan Sarı-Lacivertliler rakibine 94-65 yenildi. , Real karşısında 22-17, devreyi ise 47-31 geride kapattı. Farkın kapanmasına 3. çeyrekte de izin vermeyen İspanyol ekibi son 10 dakikaya 51-71 önde girdi. Maçtan ise 29 sayı farkla galip ayrıldı. Fenerbahçe bu sonuçla Euroleague'de oynadığı son 2 maçı kaybetti.

    Fenerbahçe’ye soğuk duş!
    Fenerbahçe Beko'ya büyük darbe... Euroleague'in 25. haftasında Real Madrid'i ağırlayan Sarı-Lacivertliler rakibine 94-65 yenildi. , Real karşısında 22-17, devreyi ise 47-31 geride kapattı. Farkın kapanmasına 3. çeyrekte de izin vermeyen İspanyol ekibi son 10 dakikaya 51-71 önde girdi. Maçtan ise 29 sayı farkla galip ayrıldı. Fenerbahçe bu sonuçla Euroleague'de oynadığı son 2 maçı kaybetti.

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