Fenerbahçe’ye soğuk duş!

Fenerbahçe Beko'ya büyük darbe... THY Euroleague'in 25. haftasında Real Madrid'i ağırlayan Sarı-Lacivertliler rakibine 94-65 yenildi. Fenerbahçe, Real karşısında ilk çeyreği 22-17, devreyi ise 47-31 geride kapattı. Farkın kapanmasına 3. çeyrekte de izin vermeyen İspanyol ekibi son 10 dakikaya 51-71 önde girdi. Maçtan ise 29 sayı farkla galip ayrıldı. Fenerbahçe bu sonuçla Euroleague'de oynadığı son 2 maçı kaybetti.
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