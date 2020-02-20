Yenersek her şey yeniden başlar

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergin Yalçın, Trabzonspor derbisi öncesinde futbolcularını motive etmek için yoğun çaba sarfediyor. Başarılı teknik adam oyuncuları ile yaptığı toplantıda "Biz Trabzonspor'u yenersek Fenerbahçe, Galatasaray derbisine çok daha iddialı çıkar.
Onlar da kazanırsa ya da beraberlik halinde bile zirve iyice karışır ve her şey yeniden başlar. Ama öncelikle biz kazanmalıyız" dedi. Sergen Yalçın'ın kendi seyircileri önüne baskılı bir oyun anlayışı ile çıkmayı planladığı ve erken golle ivmeyi ele geçirmek istediği de gelen haberler arasında.
KEVIN NKOUDOU'NUN DURUMU CAN SIKIYOR
Kevin Nkoudou'nun sürekli sakatlanması Sergen Yalçın'ın canını sıktı. Kamerun asıllı Fransız oyuncunun benzer sakatlık sorunlarını Tottenham'da da yaşadığı biliniyor.
BEŞİKTAŞ'TA LJAJIC ŞOKU
Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta bademcikleri iltihaplanan ve antibiyotik tedavesi gören Adem Ljajic katılmadı. Ljajic'in evinde istirahat halinde olduğu derbi maçta oynayıp oynamayacağı kesinlik kazanmadığı belirtildi. Takımın diğer sakat oyuncusu Dorukhan ise dün çalışmalarına devam etti. Dorukhan da derbide oynamayacak.
YETİŞME ŞANSI VAR
Antibiyotik tedavisi gören Adem Ljajic'in kesin durumu yarın belli olacak.
Onlar da kazanırsa ya da beraberlik halinde bile zirve iyice karışır ve her şey yeniden başlar. Ama öncelikle biz kazanmalıyız" dedi. Sergen Yalçın'ın kendi seyircileri önüne baskılı bir oyun anlayışı ile çıkmayı planladığı ve erken golle ivmeyi ele geçirmek istediği de gelen haberler arasında.
KEVIN NKOUDOU'NUN DURUMU CAN SIKIYOR
Kevin Nkoudou'nun sürekli sakatlanması Sergen Yalçın'ın canını sıktı. Kamerun asıllı Fransız oyuncunun benzer sakatlık sorunlarını Tottenham'da da yaşadığı biliniyor.
BEŞİKTAŞ'TA LJAJIC ŞOKU
Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta bademcikleri iltihaplanan ve antibiyotik tedavesi gören Adem Ljajic katılmadı. Ljajic'in evinde istirahat halinde olduğu derbi maçta oynayıp oynamayacağı kesinlik kazanmadığı belirtildi. Takımın diğer sakat oyuncusu Dorukhan ise dün çalışmalarına devam etti. Dorukhan da derbide oynamayacak.
YETİŞME ŞANSI VAR
Antibiyotik tedavisi gören Adem Ljajic'in kesin durumu yarın belli olacak.
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