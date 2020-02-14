Süper Lig'in 22. haftasında yarın Ankaragücü'ne konuk olacak olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını sürdürürken teknik patron Ersun Yanal dün oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Hiçbir maçın kolay olmadığını belirten Yanal, "Ankaragücü'nü havaya sokmamamız gerek. Geçen her dakika dirençleri artacaktır. Erken bulacağımız gol dirençlerini düşürür. Galatasaray derbisi öncesinde kayıp istemiyorum" dedi.
GOLLERE BAŞLAYACAĞIM
Vedat Muriç, 2 haftadır suskun olduğunu ancak A.Gücü sınavıyla yeniden gollerine devam edeceğini söyledi...
Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında ilk 2 maçta 2 gol atan Vedat Muriç, son iki haftada ise suskundu... Tecrübeli oyuncu, Ankaragücü maçıyla yeniden gollerine başlayacağını belirterek, "İki haftada 5 puan kaybettik. Çok üzüldük. Ankara'da hem 3 puanı alacağız. Hem de gollerimi sıralayacağım" dedi.
OZAN TUFAN 20 MİLYON!
F.Bahçe'de Ozan Tufan'ın menajeri Utku Cenikli, açıklamalarda bulundu. Cenikli, "Ozan'ın serbest kalma bedeli 20 milyon Euro" dedi.
RODRİGUES 3 HAFTA YOK
Arka adalesinde 2. derece yırtık tesbit edilen Garry Rodrigues'in en az 3 hafta oynamayacağı bildirildi. Rodrigues derbiyi de kaçıracak.
SEMİH ÖZSOY'A 50 BİN TL CEZA
Alanya maçı sonrası, yaptığı sportmenlik dışı açıklamalar sebebiyle F.Bahçe Başkan Yardımcısı Semih Özsoy'a ise 50 bin TL para cezası verildi.
GOLLERE BAŞLAYACAĞIM
Vedat Muriç, 2 haftadır suskun olduğunu ancak A.Gücü sınavıyla yeniden gollerine devam edeceğini söyledi...
Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında ilk 2 maçta 2 gol atan Vedat Muriç, son iki haftada ise suskundu... Tecrübeli oyuncu, Ankaragücü maçıyla yeniden gollerine başlayacağını belirterek, "İki haftada 5 puan kaybettik. Çok üzüldük. Ankara'da hem 3 puanı alacağız. Hem de gollerimi sıralayacağım" dedi.
OZAN TUFAN 20 MİLYON!
F.Bahçe'de Ozan Tufan'ın menajeri Utku Cenikli, açıklamalarda bulundu. Cenikli, "Ozan'ın serbest kalma bedeli 20 milyon Euro" dedi.
RODRİGUES 3 HAFTA YOK
Arka adalesinde 2. derece yırtık tesbit edilen Garry Rodrigues'in en az 3 hafta oynamayacağı bildirildi. Rodrigues derbiyi de kaçıracak.
SEMİH ÖZSOY'A 50 BİN TL CEZA
Alanya maçı sonrası, yaptığı sportmenlik dışı açıklamalar sebebiyle F.Bahçe Başkan Yardımcısı Semih Özsoy'a ise 50 bin TL para cezası verildi.
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