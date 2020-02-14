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    • Spor
    • 14.02.2020 Gazete

    Fenerbahçe Teknik Direktörü : Golü erken bulalım

    Fenerbahçe Teknik Direktörü , “gücü'nü havaya sokmayalım. Erken gol dirençlerini düşürür” dedi. İşte haber,n detayları ve 14 Şubat tarihli Takvim Gazetesi'nin spor sayfalarından derlediğimiz Fenerbahçe haberleri...

    Golü erken bulalım
    Süper Lig'in 22. haftasında yarın gücü'ne konuk olacak olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını sürdürürken teknik patron Ersun Yanal dün oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Hiçbir maçın kolay olmadığını belirten Yanal, "Ankaragücü'nü havaya sokmamamız gerek. Geçen her dakika dirençleri artacaktır. Erken bulacağımız gol dirençlerini düşürür. Galatasaray derbisi öncesinde kayıp istemiyorum" dedi.



    GOLLERE BAŞLAYACAĞIM
    , 2 haftadır suskun olduğunu ancak A.Gücü sınavıyla yeniden gollerine devam edeceğini söyledi...

    Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında ilk 2 maçta 2 gol atan Vedat Muriç, son iki haftada ise suskundu... Tecrübeli oyuncu, Ankaragücü maçıyla yeniden gollerine başlayacağını belirterek, "İki haftada 5 puan kaybettik. Çok üzüldük. Ankara'da hem 3 puanı alacağız. Hem de gollerimi sıralayacağım" dedi.



    20 MİLYON!
    F.Bahçe'de Ozan Tufan'ın menajeri Utku Cenikli, açıklamalarda bulundu. Cenikli, "Ozan'ın serbest kalma bedeli 20 milyon Euro" dedi.



    RODRİGUES 3 HAFTA YOK
    Arka adalesinde 2. derece yırtık tesbit edilen Garry Rodrigues'in en az 3 hafta oynamayacağı bildirildi. Rodrigues derbiyi de kaçıracak.

    SEMİH ÖZSOY'A 50 BİN TL CEZA
    Alanya maçı sonrası, yaptığı sportmenlik dışı açıklamalar sebebiyle F.Bahçe Başkan Yardımcısı 'a ise 50 bin TL para cezası verildi.





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