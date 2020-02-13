Ankaragücü hazırlıkları başladı

Cumartesi günü Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Kupa maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması ile yetindiler. Cumartesi günü Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Kupa maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması ile yetindiler.
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