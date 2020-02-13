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    • Spor
    • 13.02.2020 Gazete

    Ankaragücü hazırlıkları başladı

    Cumartesi günü Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Kupa maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması ile yetindiler.

    Ankaragücü hazırlıkları başladı
    Cumartesi günü Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Kupa maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması ile yetindiler.

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