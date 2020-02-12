Fenerbahçe kupada rahat turladı… Çeyrek Final ilk maçında deplasmanda 3-0 yendiği Kırklarelispor'u evinde 1-0'la geçen Fener, yarı finale yükseldi. Kanarya, yarı finalde Trabzonspor-Erzurum eşleşmesinin tur atlayanı ile karşılaşacak. Bu eşleşmede ilk maçı Trabzon 5-0 kazanmıştı.
SESSİZLİĞİ MEVLÜT BOZDU
İlk yarısı golsüz biten maçta 50. dakikada Mehmet Ekici'nin kullandığı serbest vuruşta kalecinin çeldiği topu Mevlüt Erdinç ağlara yolladı ve F.Bahçe'yi 1-0 öne geçirdi.
TOLGAY'A İZİN YOK
89'da Muhammed'in ortasında Tolgay'ın şutunu kaleci İbrahim çıkardı. Karşılaşma F.Bahçe'nin tek gollü üstünlüğü ile sonra erdi. Kanarya yarı finale yükseldi.
EKİCİ KAPTAN ÇIKTI
Ligin ilk yarısında lisansı askıya alınan Mehmet Ekici, dün Kırklareli maçında sahaya kaptan olarak çıktı. Ekici günün başarılı isimlerindendi.
SİMON FALETTE GÖZDOLDURDU
F.Bahçe forması ile ilk 11'deki ilk maçına dün çıkan Simon Falette'nin performansı beğeni topladı. Falette, kalan bölümde 11'i zorlayacağını kanıtladı.
YANAL: CİDDİYETİ ELDEN BIRAKMADIK
Kırklareli maçı sonrası konuşan F.Bahçe'nin hocası Ersun Yanal, "Ciddiyeti elden bırakmadık ve turu geçtik. Taraftarımıza da teşekkür ediyoruz" dedi.
SESSİZLİĞİ MEVLÜT BOZDU
İlk yarısı golsüz biten maçta 50. dakikada Mehmet Ekici'nin kullandığı serbest vuruşta kalecinin çeldiği topu Mevlüt Erdinç ağlara yolladı ve F.Bahçe'yi 1-0 öne geçirdi.
TOLGAY'A İZİN YOK
89'da Muhammed'in ortasında Tolgay'ın şutunu kaleci İbrahim çıkardı. Karşılaşma F.Bahçe'nin tek gollü üstünlüğü ile sonra erdi. Kanarya yarı finale yükseldi.
EKİCİ KAPTAN ÇIKTI
Ligin ilk yarısında lisansı askıya alınan Mehmet Ekici, dün Kırklareli maçında sahaya kaptan olarak çıktı. Ekici günün başarılı isimlerindendi.
SİMON FALETTE GÖZDOLDURDU
F.Bahçe forması ile ilk 11'deki ilk maçına dün çıkan Simon Falette'nin performansı beğeni topladı. Falette, kalan bölümde 11'i zorlayacağını kanıtladı.
YANAL: CİDDİYETİ ELDEN BIRAKMADIK
Kırklareli maçı sonrası konuşan F.Bahçe'nin hocası Ersun Yanal, "Ciddiyeti elden bırakmadık ve turu geçtik. Taraftarımıza da teşekkür ediyoruz" dedi.
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