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    • Spor
    • 12.02.2020 06:59
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    • 12.02.2020 06:59

    ’ni eleyen , kupada yarı finale yükseldi

    Sarı-Lacivertliler ilk maçta 3-0’la geçtiği ’ni dün evinde tek golle yıktı. ’nda adını yazdırdı. Kırklareli'ni kupanın dışına iten , yarı finalde spor-BB eşleşmesinin tur atlayanı ile karşılaşacak.

    Fener güle oynaya
    Fenerbahçe kupada rahat turladı… Çeyrek Final ilk maçında deplasmanda 3-0 yendiği Kırklarelispor'u evinde 1-0'la geçen Fener, yarı finale yükseldi. Kanarya, yarı finalde spor- eşleşmesinin tur atlayanı ile karşılaşacak. Bu eşleşmede ilk maçı Trabzon 5-0 kazanmıştı.

    SESSİZLİĞİ MEVLÜT BOZDU
    İlk yarısı golsüz biten maçta 50. dakikada 'nin kullandığı serbest vuruşta kalecinin çeldiği topu Mevlüt Erdinç ağlara yolladı ve F.Bahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

    TOLGAY'A İZİN YOK
    89'da Muhammed'in ortasında Tolgay'ın şutunu kaleci İbrahim çıkardı. Karşılaşma F.Bahçe'nin tek gollü üstünlüğü ile sonra erdi. Kanarya yarı finale yükseldi.

    EKİCİ KAPTAN ÇIKTI
    Ligin ilk yarısında lisansı askıya alınan Mehmet Ekici, dün maçında sahaya kaptan olarak çıktı. Ekici günün başarılı isimlerindendi.



    SİMON FALETTE GÖZDOLDURDU
    F.Bahçe forması ile ilk 11'deki ilk maçına dün çıkan Simon Falette'nin performansı beğeni topladı. Falette, kalan bölümde 11'i zorlayacağını kanıtladı.



    YANAL: CİDDİYETİ ELDEN BIRAKMADIK
    Kırklareli maçı sonrası konuşan F.Bahçe'nin hocası , "Ciddiyeti elden bırakmadık ve turu geçtik. Taraftarımıza da teşekkür ediyoruz" dedi.

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