Falcao son 20’de!

onyaspor

deplasmanında arka adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniylemaçlarını kaçırandün ilk kez takımla çalıştı.deyıldızıkarşılaşmasının kadrosuna aldı. Ancak sağlık kurulunun teknik heyete verdiği raporda, yeniden sakatlık riski nedeniyle "" ifadesini kullandığı öğrenildi.İlk 11'de yine'e şans verecek olan'in 70'ten sonra'yu sahaya süreceği belirlendi. Sakatlığı geçen takımın bir diğer forveti'nin de skora göre ikinci yarıda forma giyebileceği öğrenildi.