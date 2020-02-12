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    • 12.02.2020 06:59
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    • 12.02.2020 06:59

    Falcao son 20’de!

    deplasmanında arka adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle ve maçlarını kaçıran dün ilk kez takımla çalıştı. de Kolombiyalı yıldızı karşılaşmasının kadrosuna aldı. Ancak sağlık kurulunun teknik heyete verdiği raporda, yeniden sakatlık riski nedeniyle "Sadece 20 dakika oynayabilir" ifadesini kullandığı öğrenildi.

    Falcao son 20’de!
    Konyaspor deplasmanında arka adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarını kaçıran Radamel Falcao dün ilk kez takımla çalıştı. Fatih Terim de Kolombiyalı yıldızı Alanyaspor karşılaşmasının kadrosuna aldı. Ancak sağlık kurulunun teknik heyete verdiği raporda, yeniden sakatlık riski nedeniyle "Sadece 20 dakika oynayabilir" ifadesini kullandığı öğrenildi.


    İlk 11'de yine Adem'e şans verecek olan Fatih Terim'in 70'ten sonra Falcao'yu sahaya süreceği belirlendi. Sakatlığı geçen takımın bir diğer forveti Andone'nin de skora göre ikinci yarıda forma giyebileceği öğrenildi.

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