Vedat Muriç ortada yok

Fenerbahçe son 2 maçta kaybettiği 5 puanla şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı. Trabzonspor'a 2-1 yenilen Sarı-Lacivertliler, Alanyaspor'la da 1-1 berabere kalarak şok yaşadı. Bu sezon Fenerbahçe'yi sırtlayan futbolcuların başında gelen Vedat Muriç ise son 2 maçta suskun kaldı. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın Kosovalı golcüyle bir görüşme yaparak, "En kritik haftalara giriyoruz. Performansının üstüne çıkmalısın" diye uyardığı öğrenildi.
PUAN KAYIPLARIMIZI TELAFİ ETMEMİZ ŞART
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Jailson puan kayıplarını telafi edeceklerine inandığını söyle- yerek, "Panik yapmaya gerek yok" dedi.
FALETTE İLK ONBİRDE
Fenerbahçe Kırklarelispor ile oynayacağı Türkiye Kupası rövanş maçına yine yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkacak. Ülker Stadı'nda oynanacak maça devre arasında transfer edilen Falette ilk onbirde çıkacak.
PUAN KAYIPLARIMIZI TELAFİ ETMEMİZ ŞART
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Jailson puan kayıplarını telafi edeceklerine inandığını söyle- yerek, "Panik yapmaya gerek yok" dedi.
FALETTE İLK ONBİRDE
Fenerbahçe Kırklarelispor ile oynayacağı Türkiye Kupası rövanş maçına yine yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkacak. Ülker Stadı'nda oynanacak maça devre arasında transfer edilen Falette ilk onbirde çıkacak.
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