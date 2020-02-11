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    • 11.02.2020 07:00
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    • 11.02.2020 07:00

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    ’yi attığı gollerle sırtlayan golcü son 2 maçta suskun kaldı. 'ın Kosovalı golcüyle bir görüşme yaparak, "En kritik haftalara giriyoruz. Performansının üstüne çıkmalısın" diye uyardığı öğrenildi.

    Vedat Muriç ortada yok
    Fenerbahçe son 2 maçta kaybettiği 5 puanla şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı. 'a 2-1 yenilen Sarı-Lacivertliler, 'la da 1-1 berabere kalarak şok yaşadı. Bu sezon 'yi sırtlayan futbolcuların başında gelen ise son 2 maçta suskun kaldı. Teknik Direktör 'ın golcüyle bir görüşme yaparak, "En kritik haftalara giriyoruz. Performansının üstüne çıkmalısın" diye uyardığı öğrenildi.



    PUAN KAYIPLARIMIZI TELAFİ ETMEMİZ ŞART
    Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Jailson puan kayıplarını telafi edeceklerine inandığını söyle- yerek, "Panik yapmaya gerek yok" dedi.

    FALETTE     İLK ONBİRDE
    Fenerbahçe Kırklarelispor ile oynayacağı rövanş maçına yine yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkacak. Ülker Stadı'nda oynanacak maça devre arasında transfer edilen Falette ilk onbirde çıkacak.

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