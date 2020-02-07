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    • 07.02.2020 07:02
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    • 07.02.2020 07:02

    ’da Sörloth, Sosa ve Nwakaeme toplamda 58 gole katkı yaptı

    ’da Sörloth, Sosa ve Nwakaeme toplamda 58 gole katkı yaptı. 3 yıldız atılan gollerin yarısından fazlasına katkı yaptı. İşte haberin detayları ve 7 Şubat tarihli Takvim Gazetesi'nin spor sayfalarından derlediğimiz haberleri...

    3 silahşörler
    Karadeniz Fırtınası spor'un 3 yabancı oyuncusu takımın attığı gollerin yarısından fazlasına katkı yaptı. Sörloth 27 gole, Nwakaeme 18 gole katkı yaparken Sosa ise 13 gole direkt katkı yaptı.



    Sörloth 21 gol 6 asist, Nwakaeme 10 gol, 8 asist ve 5 gol 8 asist üretti.

    66 GOLÜN 36'SI 3 YILDIZDAN
    Trabzon, lig, Avrupa ve 'nda 66 gol atarken bu gollerin 36'sı 3 yıldızdan geldi.



    KAPTAN SOSA İÇİN SEFERBERLİK
    'da sakatlığı bulunan kaptan Sosa'nın maçına yetiştirilmesi için sağlık ekibi yoğun mesai harcıyor.

    YAZICI'NIN FORMASI EMEKLİ!
    Trabzonspor'dan Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı'nın 97 numaralı forması emekli edildi. Yazıcı'nın forması kulüp müzesine kaldırıldı.



    FIRTINA HIZ KESMİYOR
    Trabzon G.Birliği ile cumartesi günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. Trabzon bugün Ankara'ya hareket edecek.

    ŞAMPİYONLUĞU İSTİYORUM
    Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, bordo-mavili kulüpte oyuncu olarak yaşayamadığı şampiyonluğu teknik adam olarak yaşamak istediğini söyledi. Problem çözecek oyunculara sahip olduklarını belirten Çimşir, iki kulvarda da hedefleri olduklarını belirtti.

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