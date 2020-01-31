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erken esecek!

ü Hüseyin Çimşir futbolcularına baskı emri verdi. Bordo-Mavililer santra ile birlikte rakip defansı rahatsız edecek. Hedef, erken gol bulup dengeleri değiştirmek.

Fırtına erken esecek!
Yarın sahasında 'yi konuk edecek olan Trabzonspor tüm planlarını galibiyet üzerine kuruyor... Hüseyin Çişmir dünkü idman öncesi yaptığı toplantıda futbolcularına baskı emri verdi. Bordo-Mavililer'in santra ile birlikte rakip stoperlerin üzerine oynayacağı, hedefin erken gol bularak maçın dengesini değişirmek olduğu öğrenildi. Genç hoca ayrıca futbolcularında kaleye yakın bölgede faul yapmamaları uyarısında da bulundu.

FUTBOLCULARIN HIRSI SEVİNDİRİYOR
Zorlu derbinin hazırlıklarını sürdüren 'da futbolcuların hırsı teknik heyeti mutlu ediyor. üç puana kilitlenmiş durumda.

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