Fırtına erken esecek!

Yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Trabzonspor tüm planlarını galibiyet üzerine kuruyor... Teknik direktör Hüseyin Çişmir dünkü idman öncesi yaptığı toplantıda futbolcularına baskı emri verdi. Bordo-Mavililer'in santra ile birlikte rakip stoperlerin üzerine oynayacağı, hedefin erken gol bularak maçın dengesini değişirmek olduğu öğrenildi. Genç hoca ayrıca futbolcularında kaleye yakın bölgede faul yapmamaları uyarısında da bulundu.
FUTBOLCULARIN HIRSI SEVİNDİRİYOR
Zorlu derbinin hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da futbolcuların hırsı teknik heyeti mutlu ediyor. Fırtına üç puana kilitlenmiş durumda.
FUTBOLCULARIN HIRSI SEVİNDİRİYOR
Zorlu derbinin hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da futbolcuların hırsı teknik heyeti mutlu ediyor. Fırtına üç puana kilitlenmiş durumda.
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