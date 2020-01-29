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taraftarı ’da yok

Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantısında önemli kararlar alındı. Buna göre karşılaşmaya li taraftarlar alınmayacak. Maçta 700 özel, bin 400 resmi güvenlik personeli görev yapacak.

F.Bahçe taraftarı Trabzon’da yok
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirilen İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında önemli kararlar alındı. Buna göre karşılaşmaya Fenerbahçeli taraftarlar alınmayacak. Maçta 700 özel, bin 400 resmi güvenlik personeli görev yapacak.

BİLETLER 3 DAKİKADA TÜKENDİ!
Dün satışa çıkan az sayıda derbi biletine Trabzonsporlu taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Biletlerin 3.5 dakikada tükendiği açıklandı.

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