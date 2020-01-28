Nzonzi imzayı atıyor

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in kararı sonrasında kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi, Fransız ekiplerinden Rennes ile her konuda anlaşma sağladı. Bir süredir Avrupa'nın çeşitli takımlarıyla görüşen Sarı-Kırmızılı futbolcu ailesinin Fransa'da olmasından dolayı Rennes'de karar kıldı.
NOKTA KOYACAK
Galatasaray ile sözleşmesini feshedecek olan Nzonzi prosedürlerin tamamlanmasının ardından Rennes'e imza atacak. Rennes Teknik Direktörü Stephan'ın Nzonzi'yi çok istediği öne sürüldü.
TÜM GÖZLER BELHANDA'YA ÇEVRİLDİ
Ara transferde stoper takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da gözler Younes Belhanda'nın üzerine çevrildi. Faslı oyuncuya iyi bir teklif gelmesi durumunda Sarı-Kırmızılılar gitmesine izin verecek.
MARIANO ŞANSINI ÇOK İYİ KULLANDI
Konya'da takıma geri dönen Mariano forma şansını iyi kullandı. Mariano'nun sezon sonuna ka- dar Sarı-Kırmızılı takımda oynaması bekleniyor.
NOKTA KOYACAK
Galatasaray ile sözleşmesini feshedecek olan Nzonzi prosedürlerin tamamlanmasının ardından Rennes'e imza atacak. Rennes Teknik Direktörü Stephan'ın Nzonzi'yi çok istediği öne sürüldü.
TÜM GÖZLER BELHANDA'YA ÇEVRİLDİ
Ara transferde stoper takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da gözler Younes Belhanda'nın üzerine çevrildi. Faslı oyuncuya iyi bir teklif gelmesi durumunda Sarı-Kırmızılılar gitmesine izin verecek.
MARIANO ŞANSINI ÇOK İYİ KULLANDI
Konya'da takıma geri dönen Mariano forma şansını iyi kullandı. Mariano'nun sezon sonuna ka- dar Sarı-Kırmızılı takımda oynaması bekleniyor.
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