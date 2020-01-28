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Nzonzi imzayı atıyor

'da  'in kararı sonrasında bırakılan , Fransız ekiplerinden Rennes ile her konuda anlaşma sağladı.

Nzonzi imzayı atıyor
Galatasaray'da Fatih Terim'in kararı sonrasında bırakılan , Fransız ekiplerinden Rennes ile her konuda anlaşma sağladı. Bir süredir Avrupa'nın çeşitli takımlarıyla görüşen Sarı-Kırmızılı futbolcu ailesinin 'da olmasından dolayı Rennes'de karar kıldı.

NOKTA KOYACAK
ile sözleşmesini feshedecek olan Nzonzi prosedürlerin tamamlanmasının ardından Rennes'e imza atacak. Rennes Teknik Direktörü Stephan'ın Nzonzi'yi çok istediği öne sürüldü.



TÜM GÖZLER BELHANDA'YA ÇEVRİLDİ
Ara transferde stoper takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da gözler Younes Belhanda'nın üzerine çevrildi. Faslı oyuncuya iyi bir teklif gelmesi durumunda Sarı-Kırmızılılar gitmesine izin verecek.



MARIANO ŞANSINI ÇOK İYİ KULLANDI
Konya'da takıma geri dönen Mariano forma şansını iyi kullandı. Mariano'nun sezon sonuna ka- dar Sarı-Kırmızılı takımda oynaması bekleniyor.




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