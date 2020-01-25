Fırtına'nın transfer etmek istediği Adama Soumaoro için İtalya'nın Genoa kulübü de devrede. Ancak Fransız savunma oyuncusunun Trabzonspor'a gelmek istediği öğrenildi. Fırtına'nın transfer etmek istediği Adama Soumaoro için İtalya'nın Genoa kulübü de devrede. Ancak Fransız savunma oyuncusunun Trabzonspor'a gelmek istediği öğrenildi.
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