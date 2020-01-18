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'da 3 yıldızın lisansı çıktı

G.Saray devre arası döneminde kadrosuna kattığı oyunculara dün resmi anlamda kavuştu. Onyekuru, Saracchi ve Sekidika'nın lisansları dün çıkartıldı. Buna göre 3 yıldız oyuncu G.Saray 'in görev vermesi halinde Denizlispor maçında oynayacak.

3 yıldızın lisansı çıktı
G.Saray devre arası döneminde kadrosuna kattığı oyunculara dün resmi anlamda kavuştu. Onyekuru, Saracchi ve Sekidika'nın lisansları dün çıkartıldı. Buna göre 3 yıldız oyuncu G.Saray 'in görev vermesi halinde Denizlispor maçında oynayacak.

BABACAN İLE 2022'YE KADAR
G.Saray 19 yaşındaki yıldızı Atalay Babacan'ın sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı. Genç yıldız, sözleşmesini uzattığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

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