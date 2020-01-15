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Aslan kupada avantaj peşinde

son 16 turu ilk maçında bugün 20.30’da ’a konuk olacak. ’nın yöneteceği maç ekranlarından naklen yayınlanacak...

Aslan kupada avantaj peşinde
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda heyecan fırtınası bugün de devam edecek. Kupayı en çok müzesine getiren takım olan Son 16 Turu'nun ilk maçında saat 20.30'da Çaykur Rizespor'un konuğu olacak. Mücadeleyi yönetecek. G.Saray'da yeni transferlerden Saracchi ve Jesse'nin lisansları kupa maçına yetişmedi.

Karşılaşma ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Bu arada kupada ayrıca saat 16.00'da Alanya-Kasımpaşa ve saat 18.30'da Erzurum-Beşiktaş maçları oynanacak.

BUGÜN
16.00 A.Alanya-Kasımpaşa

18.30 Erzurum-Beşiktaş

20.30 Ç.Rize-Galatasaray

YARIN
18.00 Antalya-Göztepe

18.30 Trabzon-Y.De



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