Aslan kupada avantaj peşinde

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda heyecan fırtınası bugün de devam edecek. Kupayı en çok müzesine getiren takım olan Galatasaray Son 16 Turu'nun ilk maçında saat 20.30'da Çaykur Rizespor'un konuğu olacak. Mücadeleyi Halis Özkahya yönetecek. G.Saray'da yeni transferlerden Saracchi ve Jesse'nin lisansları kupa maçına yetişmedi.
Karşılaşma ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Bu arada kupada ayrıca saat 16.00'da Alanya-Kasımpaşa ve saat 18.30'da Erzurum-Beşiktaş maçları oynanacak.
BUGÜN
16.00 A.Alanya-Kasımpaşa
18.30 Erzurum-Beşiktaş
20.30 Ç.Rize-Galatasaray
YARIN
18.00 Antalya-Göztepe
18.30 Trabzon-Y.De
Karşılaşma ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Bu arada kupada ayrıca saat 16.00'da Alanya-Kasımpaşa ve saat 18.30'da Erzurum-Beşiktaş maçları oynanacak.
BUGÜN
16.00 A.Alanya-Kasımpaşa
18.30 Erzurum-Beşiktaş
20.30 Ç.Rize-Galatasaray
YARIN
18.00 Antalya-Göztepe
18.30 Trabzon-Y.De
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