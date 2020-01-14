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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında bugün Kayserispor'la deplasmanda karşılaşıyor. Kupada son 16 turuna alt lig ekipleri Tarsus İdmanyurdu ve İstanbulspor'u eleyerek gelen sarı-lacivertliler, 2020 yılının ilk karşılaşmasına da Kayseri'de çıkacak. Kayserispor ise Bayrampaşa ve Manisa Futbol Kulübünü eleyerek Son 16 turuna geldi.



İLK 11'LER BELLİ OLDU



Kayserispor: Lung, Miguel Lopes, Rienstra, Met Kula, Yasir Subaşı, Hasan Hüseyin, Dja Djedje, Aksel Aktaş, Mensah, Emre Demir, Kravets.



Fenerbahçe: Harun, Isla, Zanka, Jailson, Deniz Türüç, Tolga Ciğerci, Tolgay, Dirar, Alper, Ferdi, Mevlüt







İki ekip arasında Süper Lig'in ilk yarısında oynanan karşılaşmayı İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında 1-0 kazanmıştı.

Kayserispor'da yeni teknik direktör Robert Prosinecki de ilk resmi maçına çıkacak.

Bu karşılaşmanın rövanşı 21 Ocak Salı günü Ülker Stadı'nda oynanacak.