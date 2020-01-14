Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in golcüsünden Fenerbahçe'ye yeşil ışık
Ersun Yanal'ın hazırladığı rapor doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli ekip, TFF'nin limit kararının ardından sıkıntıya girdi. Muriç'e alternatif arayan Fenerbahçe'de TFF'nin bu kararının ardından gözler maliyeti düşük transferlere döndü. Süper Lig'in ilk devresinde 12 gol atan Papiss Cisse'yi takibe alan Fenerbahçe Senegalli yıldızın transferi için devreye girdi.
Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Transfer çalışmalarını sürdüren, ligin 2. yarısına daha alternatifli ve güçlü bir kadro ile girmenin hesaplarını yapan Fenerbahçe'de flaş bir isim güneme geldi. Süper Lig'in ilk yarısında 12 gol atan Senegalli forvetin sözleri, Vedat Muriç'e alternatif arayan Fenerbahçe'ye mesaj olarak algılandı. İşte tüm detaylar ve gelişmeler… | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri