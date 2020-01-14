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Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in golcüsünden Fenerbahçe'ye yeşil ışık

Ersun Yanal'ın hazırladığı rapor doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli ekip, TFF'nin limit kararının ardından sıkıntıya girdi. Muriç'e alternatif arayan Fenerbahçe'de TFF'nin bu kararının ardından gözler maliyeti düşük transferlere döndü. Süper Lig'in ilk devresinde 12 gol atan Papiss Cisse'yi takibe alan Fenerbahçe Senegalli yıldızın transferi için devreye girdi.

14.01.2020 09:20 - Son Güncelleme: 14.01.2020 09:21
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in golcüsünden Fenerbahçe'ye yeşil ışık

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Transfer çalışmalarını sürdüren, ligin 2. yarısına daha alternatifli ve güçlü bir kadro ile girmenin hesaplarını yapan Fenerbahçe'de flaş bir isim güneme geldi. Süper Lig'in ilk yarısında 12 gol atan Senegalli forvetin sözleri, Vedat Muriç'e alternatif arayan Fenerbahçe'ye mesaj olarak algılandı. İşte tüm detaylar ve gelişmeler… | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in golcüsünden Fenerbahçe'ye yeşil ışık

Kadrosuna ilk olarak Falette'yi katan Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Alanyasporlu Papiss Cisse, yeni maceralara açık olduğunu söyledi.

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in golcüsünden Fenerbahçe'ye yeşil ışık

Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan 34 yaşındaki forvet, kendisine atfedilen, 'Alanyaspor'dan ayrılmak gibi bir düşüncem yok' sözlerini söylemediğini vurgulayarak, "Ben bu sözleri söylemedim.

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in golcüsünden Fenerbahçe'ye yeşil ışık

Kulübümle ilginç ve yapıcı bir toplantı yaptık ve ne yaptığımızı biliyoruz. Ben yeni maceralara açığım" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in golcüsünden Fenerbahçe'ye yeşil ışık

MEVLÜT TAKASI GÜNDEMDE
Papiss Cisse'nin adı bir süredir Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılıyor. Özellikle ikinci yarı için Vedat Muriç'e alternatif olacak bir golcü arayan Fenerbahçe'nin Senegalli oyuncu ile ilgilendiği ve Alanyaspor'a Mevlüt Erdinç takasını teklif edeceği belirtiliyordu.

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