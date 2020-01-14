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'de şampiyonluk zirvesi!

Başkan Koç, Yanal’a, “İnşallah sol bek ini de bitireceğiz. Mevcut kadro şampiyon olacak kadar güçlü” dedi. Koç, "Bu sezon şampiyonluk her zamankinden çok daha önemli. Sana ve takıma güveniyorum" ifadesini kullandı.

Şampiyonluk zirvesi
Belek kampını tamamladıktan sonra son 16 turu ilk maçı için 'ye giden 'de, Başkan takımı bir an olsun yalnız bırakmıyor. Başkan Koç, dün ile takımın son durumu ve mutlak hedef konusunda bir toplantı yaptı.



TAKIMI ÇOK İYİ GÖRDÜM...
Yanal'a çok istediği sol bek inin en kısa sürede tamamlanacağını söyleyen Koç, "Takımı iyi gördüm. Sol bek de alacağız. Mecvut kadro şampiyonluk ipini göğüslemek için yeterli" dedi.



ŞAMPİYONLUK ÇOK ÖNEMLİ...
Hem moral hem de finansal açıdan bu sezonki şampiyonluğun çok önemli olduğunu söyleyen Koç, "Sana ve oyunculara güveniyorum. İlk maçla birlikte lige ağırlığımızı koymalıyız" ifadesini kullandı.



YANAL: 17 FİNAL MAÇIMIZ VAR
Başkan Ali Koç'a teşekkür eden teknik direktör Ersun Yanal ise, "Takımda herkes çok hırslı. Sistemimiz de oturmuş durumda. 17 maçı da final gibi oynayacağız. Şampiyon olacağız" dedi.

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