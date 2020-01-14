Belek kampını tamamladıktan sonra Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçı için Kayseri'ye giden Fenerbahçe'de, Başkan Ali Koç takımı bir an olsun yalnız bırakmıyor. Başkan Koç, dün teknik direktör Ersun Yanal ile takımın son durumu ve mutlak hedef konusunda bir toplantı yaptı.
TAKIMI ÇOK İYİ GÖRDÜM...
Yanal'a çok istediği sol bek transferinin en kısa sürede tamamlanacağını söyleyen Koç, "Takımı iyi gördüm. Sol bek de alacağız. Mecvut kadro şampiyonluk ipini göğüslemek için yeterli" dedi.
ŞAMPİYONLUK ÇOK ÖNEMLİ...
Hem moral hem de finansal açıdan bu sezonki şampiyonluğun çok önemli olduğunu söyleyen Koç, "Sana ve oyunculara güveniyorum. İlk maçla birlikte lige ağırlığımızı koymalıyız" ifadesini kullandı.
YANAL: 17 FİNAL MAÇIMIZ VAR
Başkan Ali Koç'a teşekkür eden teknik direktör Ersun Yanal ise, "Takımda herkes çok hırslı. Sistemimiz de oturmuş durumda. 17 maçı da final gibi oynayacağız. Şampiyon olacağız" dedi.
TAKIMI ÇOK İYİ GÖRDÜM...
Yanal'a çok istediği sol bek transferinin en kısa sürede tamamlanacağını söyleyen Koç, "Takımı iyi gördüm. Sol bek de alacağız. Mecvut kadro şampiyonluk ipini göğüslemek için yeterli" dedi.
ŞAMPİYONLUK ÇOK ÖNEMLİ...
Hem moral hem de finansal açıdan bu sezonki şampiyonluğun çok önemli olduğunu söyleyen Koç, "Sana ve oyunculara güveniyorum. İlk maçla birlikte lige ağırlığımızı koymalıyız" ifadesini kullandı.
YANAL: 17 FİNAL MAÇIMIZ VAR
Başkan Ali Koç'a teşekkür eden teknik direktör Ersun Yanal ise, "Takımda herkes çok hırslı. Sistemimiz de oturmuş durumda. 17 maçı da final gibi oynayacağız. Şampiyon olacağız" dedi.
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