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Adınız Trabzon ise hedefiniz zirvedir

Trabzonspor kaptanı Jose Sosa, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacaklarına inandığını belirterek "Adınız Trabzon ise hedefiniz zirvedir" ifadelerini kullandı.

Adınız Trabzon ise hedefiniz zirvedir
Kulüp dergisine röportaj veren Trabzonspor kaptanı Jose Sosa, iddialı açıklamalar yaptı. Sezon sonu şampiyonluk hedeflerine ulaşacaklarına inandığını belirten Arjantinli oyuncu "Adınız Trabzonspor ise hedefiniz her zaman zirvedir" dedi. Sosa sorumluluk almayı seven bir oyuncu olduğunu da vurgulayarak "Bir maçta topun yakıcı olduğu anlarda sorumluluk almak benim için en büyük keyif." ifadesini kullandı.

Sosa çocuklarının okuldan geldikten sonra zaman zaman Türkçe konuştuklarını, kendisinin de bazı temel şeyleri anladığını söyledi.



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