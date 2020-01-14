Adınız Trabzon ise hedefiniz zirvedir

Kulüp dergisine röportaj veren Trabzonspor kaptanı Jose Sosa, iddialı açıklamalar yaptı. Sezon sonu şampiyonluk hedeflerine ulaşacaklarına inandığını belirten Arjantinli oyuncu "Adınız Trabzonspor ise hedefiniz her zaman zirvedir" dedi. Sosa sorumluluk almayı seven bir oyuncu olduğunu da vurgulayarak "Bir maçta topun yakıcı olduğu anlarda sorumluluk almak benim için en büyük keyif." ifadesini kullandı.
Sosa çocuklarının okuldan geldikten sonra zaman zaman Türkçe konuştuklarını, kendisinin de bazı temel şeyleri anladığını söyledi.
Sosa çocuklarının okuldan geldikten sonra zaman zaman Türkçe konuştuklarını, kendisinin de bazı temel şeyleri anladığını söyledi.
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