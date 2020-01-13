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’dan ayrılması gündemde olan Nzonzi, hatalı olduğunu düşünmediğini söyledi. Fransız oyuncu, “. yeni bir kulüp bulmalıyım” dedi.

Günah keçisi ilan edildim
G.Saraylı Steven Telefoot'a bir röportaj verdi. Sarı-Kırmızılı oyuncu 'G.Saray'dan ayrılacak mısın?' sorusuna "İşler iyi gitmediği zaman parmaklar belirli oyunculara çevrilir. G.Saray'da ciddi birşey yaşanmadı aslında. Hatalı olduğumu düşünmüyorum. Karşılıklı oturup konuşma ile çözülecek şeylerdi. yeni bir kulüp bulmalıyım. " dedi.

Nzonzi 'un kendisiyle ilgilendiğini ifade ederek, "Çok iyi bir kulüp. Benim için Lyon tamamdır" diye konuştu.



Nzonzi Fransız basınına yaptığı açıklamada 'dan ayrılmak istediğini ifade etti.

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