G.Saraylı Steven Nzonzi Fransız Telefoot'a bir röportaj verdi. Sarı-Kırmızılı oyuncu 'G.Saray'dan ayrılacak mısın?' sorusuna "İşler iyi gitmediği zaman parmaklar belirli oyunculara çevrilir. G.Saray'da ciddi birşey yaşanmadı aslında. Hatalı olduğumu düşünmüyorum. Karşılıklı oturup konuşma ile çözülecek şeylerdi. Kendime yeni bir kulüp bulmalıyım. Günah keçisi ilan edildim" dedi.
Nzonzi Lyon'un kendisiyle ilgilendiğini ifade ederek, "Çok iyi bir kulüp. Benim için Lyon tamamdır" diye konuştu.
Nzonzi Fransız basınına yaptığı açıklamada Galatasaray'dan ayrılmak istediğini ifade etti.
Nzonzi Lyon'un kendisiyle ilgilendiğini ifade ederek, "Çok iyi bir kulüp. Benim için Lyon tamamdır" diye konuştu.
Nzonzi Fransız basınına yaptığı açıklamada Galatasaray'dan ayrılmak istediğini ifade etti.
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