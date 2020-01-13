Ndiaye performansıyla umut verdi

Trabzonspor'un 7 gün boyunca Antalya Belek'te gerçekleşen kampında 7 antrenman ve 2 hazırlık maçı yapıldı. Yeni transfer Badou Ndiaye, Mikel ve kaleci Erce Kardeşler performansları ile ön plana çıkan isimler oldu.
Trabzonspor'un 7 gün boyunca Antalya Belek'te gerçekleşen kampında 7 antrenman ve 2 hazırlık maçı yapıldı. Yeni transfer Badou Ndiaye, Mikel ve kaleci Erce Kardeşler performansları ile ön plana çıkan isimler oldu.
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