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Ndiaye performansıyla umut verdi

'un 7 gün boyunca Belek'te gerçekleşen kampında 7 antrenman ve 2 hazırlık maçı yapıldı. Yeni Badou Ndiaye, Mikel ve kaleci performansları ile ön plana çıkan isimler oldu.

Ndiaye performansıyla umut verdi
Trabzonspor'un 7 gün boyunca Belek'te gerçekleşen kampında 7 antrenman ve 2 hazırlık maçı yapıldı. Yeni Badou Ndiaye, Mikel ve kaleci performansları ile ön plana çıkan isimler oldu.

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