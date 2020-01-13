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ING All-Star 2020’de takımlar belli oldu

ING All-Star takımların kadroları belli oldu. Larkin kırmızı takıma, Sertaç, Micic (A.Efes), Mc- Kissic (Beşiktaş), Auguste, Yiğit (G.Saray), Goodwin (İTÜ), Terry (Bandırma), Metecan (Karşıyaka), Jones (Bursaspor), Andrew Andrews (Büyükçekmece), Berk'i (TOFAŞ) seçti. De Colo ise beyaz takıma Williams, Melih (F.Bahçe), M'Baye (Karşıyaka), Fall (T. Telekom), Crawford (Afyon Bld), Şehmus (Bandırma), Willams (TOFAŞ), Golden (Bahçeşehir), Kikanovic (Ormanspor), Crawford (Gaziantep), Doğuş'u (Darüşşafaka) aldı.

ING All-Star 2020’de takımlar belli oldu
ING All-Star takımların kadroları belli oldu. Larkin kırmızı takıma, Sertaç, Micic (A.Efes), Mc- Kissic (Beşiktaş), Auguste, Yiğit (G.Saray), Goodwin (İTÜ), Terry (Bandırma), Metecan (Karşıyaka), Jones (Bursaspor), Andrew Andrews (Büyükçekmece), Berk'i (TOFAŞ) seçti. De Colo ise beyaz takıma Williams, Melih (F.Bahçe), M'Baye (Karşıyaka), Fall (T. Telekom), Crawford (Afyon Bld), Şehmus (Bandırma), Willams (TOFAŞ), Golden (Bahçeşehir), Kikanovic (Ormanspor), Crawford (Gaziantep), Doğuş'u (Darüşşafaka) aldı.

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