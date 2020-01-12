Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncusu Serdar Aziz, Beşiktaş derbisinde Vida ile yaşadığı pozisyonu anlattı.
Serdar Aziz, "O pozisyonda önce Vida benim boynumu koluyla sarıyor. Benim reaksiyonum Vida'nın hareketinden sonra. Yani bir faul varsa onu ilk Vida başlatıyor." dedi.
Belek kampında çok yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirten Serdar Aziz, "Şampiyonluk beklentisinin farkındayız ve buna cevap vermek istiyoruz" ifadesini kullandı.
FENERBAHÇE FARKI!
Serdar Aziz, "Başka takımlarda da oynadım Ama Fenerbahçe'de oynarken en ufak pozisyonlarda bile bir şeyler arandığını görüyorum" dedi.
EN BÜYÜK ADAY FENERBAHÇE
Şampiyonluk yarışının en büyük adayının Fenerbahçe olduğunu dile getiren Serdar Aziz, "Her maçımıza aynı ciddiyetle çıkıp hedefe yüremek istiyoruz" dedi.
Serdar Aziz, "O pozisyonda önce Vida benim boynumu koluyla sarıyor. Benim reaksiyonum Vida'nın hareketinden sonra. Yani bir faul varsa onu ilk Vida başlatıyor." dedi.
Belek kampında çok yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirten Serdar Aziz, "Şampiyonluk beklentisinin farkındayız ve buna cevap vermek istiyoruz" ifadesini kullandı.
FENERBAHÇE FARKI!
Serdar Aziz, "Başka takımlarda da oynadım Ama Fenerbahçe'de oynarken en ufak pozisyonlarda bile bir şeyler arandığını görüyorum" dedi.
EN BÜYÜK ADAY FENERBAHÇE
Şampiyonluk yarışının en büyük adayının Fenerbahçe olduğunu dile getiren Serdar Aziz, "Her maçımıza aynı ciddiyetle çıkıp hedefe yüremek istiyoruz" dedi.
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