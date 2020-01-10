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Welinton dedi

Falette’nin ardından bir stoper daha isteyen ’ın Torunarigha’yı ikinci plana attığı ve yönetime Alanyalı Welinton’un ismini verdiği öğrenildi.

Yanal Welinton dedi
Alman kulübü Frankfurt'tan Simon Falette'yi kiralık olarak kadrosuna katan 'de stoper harekatı sürüyor... Adil Rami'nin gönderilmesi, Sadık'ın ise sözleşmesinin dondurulması yönünde rapor veren teknik direktör 'ın tecrübeli bir stoper takviyesi istediği öğrenildi.

Yanal'ın bu nedenle 'de oynayan Jordan Torunarigha'nın ismini ikinci plana attığı ve listesinin ilk sırasına 'lu Welinton'un ismini yazdığı öğrenildi. Fenerbahçe yönetiminin kısa süre içinde kulübü ile masaya oturarak Brezilyalı stoper için resmi teklifte bulunacağı ifade ediliyor.

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