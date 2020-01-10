Alman kulübü Frankfurt'tan Simon Falette'yi kiralık olarak kadrosuna katan Fenerbahçe'de stoper harekatı sürüyor... Adil Rami'nin gönderilmesi, Sadık'ın ise sözleşmesinin dondurulması yönünde rapor veren teknik direktör Ersun Yanal'ın tecrübeli bir stoper takviyesi istediği öğrenildi.
Yanal'ın bu nedenle Hertha Berlin'de oynayan Jordan Torunarigha'nın ismini ikinci plana attığı ve listesinin ilk sırasına Alanyaspor'lu Welinton'un ismini yazdığı öğrenildi. Fenerbahçe yönetiminin kısa süre içinde Akdeniz kulübü ile masaya oturarak Brezilyalı stoper için resmi teklifte bulunacağı ifade ediliyor.
Yanal'ın bu nedenle Hertha Berlin'de oynayan Jordan Torunarigha'nın ismini ikinci plana attığı ve listesinin ilk sırasına Alanyaspor'lu Welinton'un ismini yazdığı öğrenildi. Fenerbahçe yönetiminin kısa süre içinde Akdeniz kulübü ile masaya oturarak Brezilyalı stoper için resmi teklifte bulunacağı ifade ediliyor.
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