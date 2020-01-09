Kartal Zsory’yi yıktı

Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Beşiktaş hazırlık maçında Macar temsilcisi Mezokövesd Zsory'yi 2-0 yendi. Siyah- Beyazlılar'ın gollerini 10. dakikada Ljajic (pen.) ve 25'te Atiba kaydetti.
Sezonunikinci yarısı içinhazırlıklarını AntalyaBelek'te sürdürenBeşiktaşhazırlık maçında Macartemsilcisi MezokövesdZsory'yi 2-0 yendi. Siyah-Beyazlılar'ın gollerini10. dakikada Ljajic(pen.) ve 25'teAtiba kaydetti.
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