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Kartal Zsory’yi yıktı

Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını 'te sürdüren Beşiktaş hazırlık maçında Macar temsilcisi Mezokövesd Zsory'yi 2-0 yendi. Siyah- Beyazlılar'ın gollerini 10. dakikada (pen.) ve 25'te kaydetti.

Kartal Zsory’yi yıktı
Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Belek'te sürdüren Beşiktaş hazırlık maçında Macar temsilcisi Mezokövesd Zsory'yi 2-0 yendi. Siyah- Beyazlılar'ın gollerini 10. dakikada Ljajic (pen.) ve 25'te Atiba kaydetti.

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