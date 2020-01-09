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konuştu, Seri ikna oldu

takımdan ayrılması gündeme gelen Fildişili yıldızla görüştü. Seri, "2. yarı takımın kilit ismi olacaksın" sözleri sonrasında kalmaya ikna oldu.

İmparator konuştu Seri ikna oldu
Sezonun ilk yarısındaki kötü performansı sonrasında takımdan ayrılması gündeme gelen Jean Michael Seri'yle ilgili çok flaş bir gelişme yaşandı.

KALMASINI İSTEDİ
Fatih Terim'in Fildişili yıldızla görüşme yaptığı ve "İkinci yarıda takımır kilit isimlerinden birisi olacaksın. Kalmanı istiyorum" ifadesini kullandığı öğrenildi.



Seri'nin bu sözlerin ardından Galatasaray'da kalmaya karar verdiği belirlendi.

İSTİYORDU
Seri'nin ismi başta Lyon olmak üzere birçok önemli kulüple anılıyordu.



Seri ilk yarının son haftasında önündeki futboluyla alkış almıştı.

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