Beşiktaş'ın İtalya Ligi Serie A takımlarından Atalanta'da forma giyen 21 yaşındaki Gambiyalı santrfor Musa Barrow ile ilgilendiği öğrenildi. Beşiktaş, bu oyuncuyu kiralama yöntemiyle kadrosuna katmayı planlıyor. Siyah-Beyazlı yönetimin bu transferi gerçekleştirmek için ise TFF verdiği 2 milyon TL'lik transfer limitine itiraz etmeyi de planladığı ifade edildi.
- Spor
- 08.01.2020
- Gazete
Beşiktaş'ta Musa Barrow sürprizi
Beşiktaş'ın İtalya Ligi Serie A takımlarından Atalanta'da forma giyen 21 yaşındaki Gambiyalı santrfor Musa Barrow ile ilgilendiği öğrenildi. Beşiktaş, bu oyuncuyu kiralama yöntemiyle kadrosuna katmayı planlıyor. Siyah-Beyazlı yönetimin bu transferi gerçekleştirmek için ise TFF verdiği 2 milyon TL'lik transfer limitine itiraz etmeyi de planladığı ifade edildi.
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