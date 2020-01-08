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'ta sürprizi

'ın A takımlarından Atalanta'da forma giyen 21 yaşındaki Gambiyalı santrfor ile ilgilendiği öğrenildi. Beşiktaş, bu oyuncuyu kiralama yöntemiyle kadrosuna katmayı planlıyor. Siyah-Beyazlı yönetimin bu transferi gerçekleştirmek için ise verdiği 2 milyon TL'lik transfer limitine itiraz etmeyi de planladığı ifade edildi.

Musa Barrow sürprizi
Beşiktaş'ın A takımlarından Atalanta'da forma giyen 21 yaşındaki Gambiyalı santrfor Musa Barrow ile ilgilendiği öğrenildi. , bu oyuncuyu kiralama yöntemiyle kadrosuna katmayı planlıyor. Siyah-Beyazlı yönetimin bu transferi gerçekleştirmek için ise TFF verdiği 2 milyon TL'lik transfer limitine itiraz etmeyi de planladığı ifade edildi.

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