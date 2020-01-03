Jailson’a Marsilya kancası

Fransız kulüplerinden Marsilya'nın Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Jailson'la ilgilendiği öne sürüldü. Marsilya'nın Jailson dışında birkaç alternatifinin daha olduğu öğrenildi. Ancak Jailson'un bu isimler arasında ilk sırada olduğu ve Marsilya'nın F.Bahçe'ye resmi teklife hazırlandığı iddia edildi.
- Spor
- 03.01.2020
- Gazete
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