Beşiktaş'ta Pedro'nun transferi TFF'den gelecek olan cevaba bağlı... Fiorentina forması giyen Brezilyalı forvet Pedro'yu kiralamak isteyen yönetim TFF'nin açıkladığı harcama limitlerine takıldı. TFF'ye itiraz eden yönetim gelecek olan karara göre yol haritasını belirleyecek.
TFF'DEN CEVAP BEKLENİYOR
Beşiktaş TFF'nin geri adım atmaması durumunda ise kadrodan gönderilecek oyuncuların satışından elde edilecek olan gelirle Pedro'yu kiralamanın planlarını kuruyor.
2. FORMÜL FUTBOLCU SATMAK
Pedro'nun istikbal vaat etmesi nedeniyle kiralanmak istediği ortaya çıktı. Beşiktaş TFF'den ret cevabı alırsa Lens, Roco ve Boyd gibi isimleri satarak bu transferi gerçekleştirmek istiyor.
VOLKAN BABACAN İDDİASI
Beşiktaş'ın Karius'un sezon sonunda gitme ihtimaline karşın şimdiden kaleci Volkan Babacan'ı listesine aldığı öğrenildi.
ELNENY'DEN SICAK PARA GELEBİLİR
Beşiktaş'ın Elneny'nin Milan'a satışına izin vermesi durumunda Arsenal'in gelecek paranın yüzde 10'unu Kartal'a vereceği öğrenildi. Bu paranın en az 1.5 milyon Euro olması bekleniyor.
TFF'DEN CEVAP BEKLENİYOR
Beşiktaş TFF'nin geri adım atmaması durumunda ise kadrodan gönderilecek oyuncuların satışından elde edilecek olan gelirle Pedro'yu kiralamanın planlarını kuruyor.
2. FORMÜL FUTBOLCU SATMAK
Pedro'nun istikbal vaat etmesi nedeniyle kiralanmak istediği ortaya çıktı. Beşiktaş TFF'den ret cevabı alırsa Lens, Roco ve Boyd gibi isimleri satarak bu transferi gerçekleştirmek istiyor.
VOLKAN BABACAN İDDİASI
Beşiktaş'ın Karius'un sezon sonunda gitme ihtimaline karşın şimdiden kaleci Volkan Babacan'ı listesine aldığı öğrenildi.
ELNENY'DEN SICAK PARA GELEBİLİR
Beşiktaş'ın Elneny'nin Milan'a satışına izin vermesi durumunda Arsenal'in gelecek paranın yüzde 10'unu Kartal'a vereceği öğrenildi. Bu paranın en az 1.5 milyon Euro olması bekleniyor.
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