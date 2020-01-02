TFF'nin sezon başında belirlediği harcama limitlerini fazlasıyla aşan Fenerbahçe, kadrosunda kısıtlamaya gitmeye hazırlanıyor.
TEKLİFLERE BAKILACAK
Yönetimin Adil Rami, Miha Zajc, Mehmet Ekici, Mevlüt Erdinç ve Tolgay Arslan'a gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı bildirildi. Sarı- Lacivertlilerin bunun dışında eğer anlaşabilirse bazı oyuncuyarın ücretlerinde de indirime gidebileceği kulübe yakın kaynaklar tarafından dile getiriliyor. Sarı-Lacivertli ekipte indirimi kabul eden Alper Potuk ile bir süre önce sözleşme imzalamış ve bunu resmi sitesinden duyurmuştu.
TEKLİFLERE BAKILACAK
Yönetimin Adil Rami, Miha Zajc, Mehmet Ekici, Mevlüt Erdinç ve Tolgay Arslan'a gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı bildirildi. Sarı- Lacivertlilerin bunun dışında eğer anlaşabilirse bazı oyuncuyarın ücretlerinde de indirime gidebileceği kulübe yakın kaynaklar tarafından dile getiriliyor. Sarı-Lacivertli ekipte indirimi kabul eden Alper Potuk ile bir süre önce sözleşme imzalamış ve bunu resmi sitesinden duyurmuştu.
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