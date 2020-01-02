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yarın start verecek

Kartal'da izin yarın bitecek. 'nde toplandıktan sonra 'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ne gidecek. Kartal 8 Ocak Çarşamba günü Macar ekibi Mezokovesd, 10 Ocak Cuma günü de Altınordu ile oynayacak.

Beşiktaş yarın start verecek
Kartal'da izin yarın bitecek. Beşiktaş Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde toplandıktan sonra Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ne gidecek. Kartal 8 Ocak Çarşamba günü Macar ekibi Mezokovesd, 10 Ocak Cuma günü de Altınordu ile oynayacak.

BURAK YILMAZ'DAN MÜJDELİ HABER
Sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemeyen Burak Yılmaz'ın sakatlığının geçtiği ve ikinci yarı hazırlıklarına katılacağı öğrenildi.

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