Tatilde bile durmak yasak

6 Ocak tarihinde topbaşı yapacak olan Fenerbahçe’de teknik patron Yanal futbolcularına tatil için program hazırladı. Ersun Yanal, “Bu programa eksiksiz uyulacak” dedi. 6 Ocak tarihinde topbaşı yapacak olan Fenerbahçe'de teknik patron Yanal futbolcularına tatil için program hazırladı. Ersun Yanal, 'Bu programa eksiksiz uyulacak' dedi.
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