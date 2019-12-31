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Tatilde bile durmak yasak

6 Ocak tarihinde topbaşı yapacak olan Fenerbahçe’de teknik patron Yanal futbolcularına tatil için program hazırladı. Ersun Yanal, “Bu programa eksiksiz uyulacak” dedi.

Tatilde bile durmak yasak
6 Ocak tarihinde topbaşı yapacak olan Fenerbahçe'de teknik patron Yanal futbolcularına tatil için program hazırladı. Ersun Yanal, "Bu programa eksiksiz uyulacak" dedi.

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