Tatilde bile durmak yasak 6 Ocak tarihinde topbaşı yapacak olan Fenerbahçe’de teknik patron Yanal futbolcularına tatil için program hazırladı. Ersun Yanal, “Bu programa eksiksiz uyulacak” dedi.

6 Ocak tarihinde topbaşı yapacak olan Fenerbahçe'de teknik patron Yanal futbolcularına tatil için program hazırladı. Ersun Yanal, "Bu programa eksiksiz uyulacak" dedi. TÜM MANŞETLER