Fikstür Fener’den yana

TÜRÜÇ

sezonunun ilk yarısındagalibiyet,beraberlik ve mağlubiyetlepuan toplayan, ilk yarıyıumutlu tamamladı., sezonun ilk yarısında nispeten zorlu deplasmanları geride bıraktı.gibi rakipleriyle ilk yarı dış sahada karşılaşan sarı-lacivertliler, 2. yarıda 9 maçı içerde 8 maçı ise deplasmanda oynayacak.topbaşı yapacak olanyarı hazırlıklarına sakatlığı geçmek üzere olanveda katılacak. Tek eksik ise sezonu kapatanolacak.Süper Lig'de 2 golü bulunan Deniz Türüç bunların ikisini de dış sahada attı. Deniz Rize'den önce Sivas'da da gol atmayı başarmıştı.