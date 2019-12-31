Fikstür Fener’den yana

Süper Lig 2019- 2020 sezonunun ilk yarısında 9 galibiyet, 4'er beraberlik ve mağlubiyetle 31 puan toplayan Fenerbahçe, ilk yarıyı umutlu tamamladı.
9 MAÇ İÇERDE
Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında nispeten zorlu deplasmanları geride bıraktı. Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Demir Grup Sivasspor gibi rakipleriyle ilk yarı dış sahada karşılaşan sarı-lacivertliler, 2. yarıda 9 maçı içerde 8 maçı ise deplasmanda oynayacak.
SAKATLAR DÖNÜYOR
6 Ocak'ta topbaşı yapacak olan F.Bahçe'nin 2. yarı hazırlıklarına sakatlığı geçmek üzere olan Hasan Ali, Moses ve Zajc da katılacak. Tek eksik ise sezonu kapatan Sadık olacak.
DENİZ TÜRÜÇ DEPLASMAN SEVİYOR!
Süper Lig'de 2 golü bulunan Deniz Türüç bunların ikisini de dış sahada attı. Deniz Rize'den önce Sivas'da da gol atmayı başarmıştı.
9 MAÇ İÇERDE
Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında nispeten zorlu deplasmanları geride bıraktı. Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Demir Grup Sivasspor gibi rakipleriyle ilk yarı dış sahada karşılaşan sarı-lacivertliler, 2. yarıda 9 maçı içerde 8 maçı ise deplasmanda oynayacak.
SAKATLAR DÖNÜYOR
6 Ocak'ta topbaşı yapacak olan F.Bahçe'nin 2. yarı hazırlıklarına sakatlığı geçmek üzere olan Hasan Ali, Moses ve Zajc da katılacak. Tek eksik ise sezonu kapatan Sadık olacak.
DENİZ TÜRÜÇ DEPLASMAN SEVİYOR!
Süper Lig'de 2 golü bulunan Deniz Türüç bunların ikisini de dış sahada attı. Deniz Rize'den önce Sivas'da da gol atmayı başarmıştı.
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