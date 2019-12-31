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'tan ’ya 2 milyon €

, Fiorentina’da forma giyen 22 yaşındaki Brezilyalı golcüyü 1.5 yıllığına kiralamak istiyor. Kartal, yıldız golcüye 2 milyon Euro teklif etti.

Pedro’ya 2 milyon €
Beşiktaş devre arasında kadrosunu yıldız bir golcüyle takviye etmekte kararlı... Siyah- Beyazlılar, İtalyan temsilcisi Fiorentina'da forma giyen 22 yaşındaki Pedro'yu kadrosuna katmak istiyor... İtalyan'da transfer çalışmalarını sürdüren Kartal'ın İtalyan ekibine 1.5 yıllık kiralama teklifi yaptığı öğrenildi... Beşiktaş Yönetimi'nin oyuncuya 2 milyon Euro teklif ettiği bildirildi. Siyah- Beyazlılar, birkaç gün içinde transferi sonlandırmak istiyor. 2024 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan Brezilyalı golcü Pedro bu sezon İtalyan ekibiyle 6 maça çıktı ve 1 gol attı. Fiorentina oyuncunun gelişmesi için kiralama önerisine oldukça sıcak bakıyor.

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