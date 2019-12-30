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Yiğido’nun şakası yok! Demir Grup Sivasspor 1 -0 Göztepe (MAÇ SONUCU)

Lider Demir Grup Sivasspor, konuk ettiği Göztepe önünde zorlansa da 3 puanı hanesine yazdı. Yiğidolar’ın golü 66. dakikada Yatabare’den geldi. Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'a 3-2 kaybeden Sivasspor, sonraki 9 maçın 8'ini kazanmayı başardı...

Yiğido’nun şakası yok
Süper Lig'in 17. haftasında lider Demir Grup Sivasspor, Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

İLK YARIDA POZİSYON AZDI
27. dakikada Yatabare'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. 49. dakikada Berkan Emir'in soldan ceza alanına ortasında top üst direkten oyun alanına döndü. 58'de Mert Hakan Yandaş'ın etkili kafa vuruşunda Göztepe kalecisi Beto, topu güçlükle çıkardı.

YATABARE AFFETMEDİ
66. dakikada Sivasspor golü buldu. Göztepeli oyuncunun ters vuruşunda Kone bir anda ceza sahasında topla buluştu ve Yatabare'yi gördü. Yatabare topu boş kaleye yolladı: 1-0.

ÇALIMBAY: DEVAM EDECEĞİZ
Sivasspor'un hocası Rıza Çalımbay, Göztepe galibiyeti sonrası, "İkinci yarı kaldığımız yerden devam edeceğiz. 3-4 transferle kadromuzu güçlendireceğiz" dedi.

SON 9 HAFTADA 8 GALİBİYET
Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'a 3-2 kaybeden Sivasspor, sonraki 9 maçın 8'ini kazanmayı başardı...

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