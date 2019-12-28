Fenerbahçe’ye büyük şok

Fenerbahçe Beko'ya soğuk duş... Sarı-Lacivertliler THY Euroleague'in 16. hafta maçında sahasında uzatmaya giden maçta Valencia'ya 100-98 yenildi. F.Bahçe maçta son çeyreğe 70-59 önde girerken, normal süre 84-84 bitti.
UZATMALARDA YIKILDI...
Uzatmalara iyi başlayan Fenerbahçe, son bölümde üstünlüğünü koruyamadı parkeden 2 sayı farkla mağlup ayrıldı. Kötü gidişe son veremeyen F.Bahçe'nin Euroleague'deki galibiyet hasreti 4 maça yükseldi.
UZATMALARDA YIKILDI...
Uzatmalara iyi başlayan Fenerbahçe, son bölümde üstünlüğünü koruyamadı parkeden 2 sayı farkla mağlup ayrıldı. Kötü gidişe son veremeyen F.Bahçe'nin Euroleague'deki galibiyet hasreti 4 maça yükseldi.
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