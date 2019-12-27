Ryan Babel’e Celta kancası Transfer bütçesi oluşturmak için şok bir kararla satış listesine konulan Ryan Babel'e talip var... Bu sezon La Liga'da çok kötü bir performans sergileyen Celta Vigo'nun Hollandalı yıldızı transfer etmek istediği belirtiliyor. Babel, 2016-17 sezonunun ilk yarısında bir başka La Liga ekibi Deportivo'da forma giymiş ve başarılı bir grafik çizmişti.

Transfer bütçesi oluşturmak için şok bir kararla satış listesine konulan Ryan Babel'e talip var... Bu sezon La Liga'da çok kötü bir performans sergileyen Celta Vigo'nun Hollandalı yıldızı transfer etmek istediği belirtiliyor. Babel, 2016-17 sezonunun ilk yarısında bir başka La Liga ekibi Deportivo'da forma giymiş ve başarılı bir grafik çizmişti. Tecrübeli yıldızın maaş konusunda anlaşılması halinde Celta Vigo'ya sıcak baktığı ifade ediliyor. TÜM MANŞETLER