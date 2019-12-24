Kanarya’da derbi bereketi

2019 yılının son derbisinde Beşiktaş'ı 3-1 yenen Fenerbahçe, zaferin coşkusunu yaşarken forma satışında da yüzü güldü. Sarı-Lacivertliler, derbi haftasında 4 bin 500 yeni sezon forma satışı gerçekleştirdi.
2019 yılının son derbisinde Beşiktaş'ı 3-1 yenen Fenerbahçe, zaferin coşkusunu yaşarken forma satışında da yüzü güldü. Sarı-Lacivertliler, derbi haftasında 4 bin500 yeni sezon forma satışı gerçekleştirdi.
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