Süper Lig'in 16. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor... Ligde oynadığı son 4 maçta sadece 1 kez galip gelebilen Fenerbahçe, son hafta deplasmanda Sivasspor'a 3-1 yenildi. Ersun Yanal yönetiminde son dönemde ligde başarısız sonuçlar alan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı yenerek kötü gidişe "dur" demek istiyor. Fenerbahçe, derbi mücadelesi öncesi topladığı 25 puanla haftaya 5. sırada girdi.

Ligde üst üste 6 galibiyet aldıktan sonra geçen hafta sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş, 27 puan ve averajla haftaya üçüncü sırada girdi. Beşiktaş, Süper Lig'de son 4 deplasman maçında mağlup olmadı. Avcı yönetimindeki siyah-beyazlılar, derbiyi kazanıp 17 maçlık seriye son vermek ve rakibi ile farkı açmak istiyor.





FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Cüneyt Çakır

VAR: Mete Kalkavan

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

FENERBAHÇE: Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar, Jailson, Dirar, Ozan, Gustavo, Deniz, Kruse, Tolga, Vedat

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Caner, Burak

EMRE KADRODAN ÇIKARILDI

Fenerbahçe'de maç öncesi kasığında ağrı hisseden Emre Belözoğlu kadrodan çıkarıldı.



5 EKSİK

Fenerbahçe'de, Beşiktaş derbisi öncesinde eksikler can sıkıyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Sadık Çiftpınar derbide forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra, geçen hafta Demir Grup Sivasspor maçında kırmızı kart gören Garry Rodrigues de derbide takımını yalnız bırakacak.

SOL BEK VE KANAT SIKINTISI

Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında sol bek ve kanatlarda oynayan as oyuncularından yoksun çıkacak.

Sezon başından bu yana sakatlıklarla boğuşan Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda sol bekte büyük sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, bu bölgeyi sağ bek Nabil Dirar ile kapatmaya çalışıyor.

Fenerbahçe'de sol bek probleminin yanı sıra derbi öncesinde kanatlarda da eksikler dikkati çekiyor. Sakatlığı bulunan ve son maçlarda takımını yalnız bırakan Victor Moses'a, kırmızı kart cezalısı Garry Rodrigues'in de eklenmesi teknik direktör Ersun Yanal'ın canını sıkıyor.

CEZA SINIRINDA 3 OYUNCU

Fenerbahçe'de 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Kaptan Emre Belözoğlu, Serdar Aziz ve Vedat Muric, Beşiktaş karşısında sarı kart görmesi durumunda bir sonraki hafta Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.

ERSUN YANAL'IN KADRO TERCİHİ MERAK KONUSU

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın, sakat ve cezalı futbolcuların yokluğunda Beşiktaş karşısına nasıl bir 11 ile çıkacağı merak konusu.

Tecrübeli teknik adamın, savunmanın ortasında Serdar Aziz'in yanında Zanka ve Jailson alternatifleri bulunuyor.

Fenerbahçe'de merak edilen bir diğer pozisyon ise orta sahanın kanat bölgeleri olarak dikkati çekiyor.

Orta sahada Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan'ın forma giymesine kesin gözüyle bakılırken, diğer 2 forma için birçok ismin oynama şansı bulunuyor. Deneyimli çalıştırıcının bu pozisyonda Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Tolgay Arslan, Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk ve savunmada oynatılmaması halinde Jailson gibi alternatifleri mevcut.

KADIKÖY PERFORMANSI GÜVEN VERİYOR

Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında 2005 yılından bu yana iç sahada yenilgi yüzü görmedi.

Rakibini Kadıköy'de ağırlayacak sarı-lacivertliler, taraftarı önündeki son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005'te aldı.

Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı Kadıköy'de oynadığı son 17 maçı da kaybetmedi. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki son yenilgisini 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla yaşadığı Beşiktaş'a karşı o tarihten sonra iç sahada yenilmedi.

Sarı-lacivertli ekip, Ülker Stadı'nda Beşiktaş ile oynadığı son 17 resmi maçtan biri hükmen olmak üzere 10'unu kazanırken, 7'sinden de beraberlikle ayrıldı.