Trabzonspor'dan Ndiaye atağı... İngiliz gazeteleri Stoke City'nin Trabzonspor'un daha önce yaptığı kiralama teklifini kabul ettiğini yazdı. Habere göre İngiliz kulübünden haftada 35 bin Sterlin kazanan 30 yaşındaki oyuncu sezon sonuna kadar kiralık verilecek ve sezon sonu için de satın alma opsiyonu Trabzonspor'a bırakılacak. Stoke City'nin Trabzonspor'un yarım sezon için önerdiği 300 bin Euro'yu kabul etmesi bekleniyor.
BU SEZON 13 MAÇTA OYNADI
Ndiaye bu sezon Stoke City'de 13 resmi maçta forma giyerken bunun 10'un da ilk 11'de forma giyebildi.
BU SEZON 13 MAÇTA OYNADI
Ndiaye bu sezon Stoke City'de 13 resmi maçta forma giyerken bunun 10'un da ilk 11'de forma giyebildi.
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