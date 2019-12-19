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Ndiaye iddiası! Senegalli yıldız yolunda...

İngiliz gazeteleri ’nin ’un Ndiaye için daha önce yaptığı teklifi kabul ettiğini yazdı. Haberde bu oyuncunun kiralanacağı öne sürüldü.

Ndiaye iddiası
'dan Ndiaye atağı... İngiliz gazeteleri 'nin Trabzonspor'un daha önce yaptığı kiralama teklifini kabul ettiğini yazdı. Habere göre İngiliz kulübünden haftada 35 bin Sterlin kazanan 30 yaşındaki oyuncu sezon sonuna kadar kiralık verilecek ve sezon sonu için de satın alma opsiyonu Trabzonspor'a bırakılacak. Stoke City'nin Trabzonspor'un yarım sezon için önerdiği 300 bin Euro'yu kabul etmesi bekleniyor.

BU SEZON 13 MAÇTA OYNADI
Ndiaye bu sezon Stoke City'de 13 resmi maçta forma giyerken bunun 10'un da ilk 11'de forma giyebildi.

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