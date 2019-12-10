Trabzonspor zirveye ağırlığını koyarken 14. haftalar itibarıyla 2010-2011 sezonundan sonra en iyi performansına ulaştı. Ligde 14 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 26 puan toplayan Bordo- Mavililer son 9 sezonun en yüksek puanını elde etti.
2010-11'DE 33 PUAN ALDILAR
Fırtına 2010-2011 sezonunun ilk 14 haftasında 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 33 puan toplamayı başarmıştı. Trabzonspor son 9 sezonun en yüksek puanına ulaştı.
14 MAÇTA 27 GOL KAYDETTİLER
Trabzonspor 2010-2011 sezonunda 32 gol atarken kalesinde 9 gol gördü. Bordo- Mavililer bu sezon ise ligde 14 karşılaşmada 27 gol atarken ağlarında 15 gol gördü.
SÖRLOTH ATINCA MAĞLUBİYET YOK
Trabzonspor Sörloth'un gol attığı maçlarda yenilmedi
Fırtına Sörloth'un gol attığı maçlarda yenilmedi. 9 maçta 9 gol atan başarılı forvet, yaptığı 4 asistle Bordo-Mavili takımın elde ettiği 26 puanın 19'una katkı sağladı. Trabzonspor Sörloth'la 5 beraberlik, 4 galibiyet alırken kimseye yenilmedi.
STURRIDGE'DEN BÜYÜK TEPKİ
Trabzon'un golcüsü Sturridge, Antalyaspor maçında sahaya atılan yabancı maddelerin ahlaklı bir davranış olmadığını söyledi.
2010-11'DE 33 PUAN ALDILAR
Fırtına 2010-2011 sezonunun ilk 14 haftasında 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 33 puan toplamayı başarmıştı. Trabzonspor son 9 sezonun en yüksek puanına ulaştı.
14 MAÇTA 27 GOL KAYDETTİLER
Trabzonspor 2010-2011 sezonunda 32 gol atarken kalesinde 9 gol gördü. Bordo- Mavililer bu sezon ise ligde 14 karşılaşmada 27 gol atarken ağlarında 15 gol gördü.
SÖRLOTH ATINCA MAĞLUBİYET YOK
Trabzonspor Sörloth'un gol attığı maçlarda yenilmedi
Fırtına Sörloth'un gol attığı maçlarda yenilmedi. 9 maçta 9 gol atan başarılı forvet, yaptığı 4 asistle Bordo-Mavili takımın elde ettiği 26 puanın 19'una katkı sağladı. Trabzonspor Sörloth'la 5 beraberlik, 4 galibiyet alırken kimseye yenilmedi.
STURRIDGE'DEN BÜYÜK TEPKİ
Trabzon'un golcüsü Sturridge, Antalyaspor maçında sahaya atılan yabancı maddelerin ahlaklı bir davranış olmadığını söyledi.
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