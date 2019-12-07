Deplasmanda kriz yaşayan Fener evinde Gençler’i dağıttı

Üst üste iki deplasman maçında 4 puan bırakan Fenerbahçe'nin imdadına yine Kadıköy yetişti!.. 14. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği'ni 5-2 yenen Kanarya evinde üst üste 3. galibiyetini aldı. Maça hızlı giren konuk ekip 9. dakikada Sio ile öne geçti: 0-1.
ALTIN KAFA VEDAT MURİÇ
Ancak Fener'in yanıtı çok sert oldu... 23'te Isla ortaladı, Vedat Muriç kafayla golü attı: 1-1. 32'de Gustavo 30 metreden mükemmel bir vuruşla skoru 2-1 yaptı.
FERDİ ÖRÜMCEKLERİ ALDI!
3 dakika sonra sahneye yine Vedat Muriç çıktı ve Fener rahatladı: 3-1. 67'de Kruse vurdu, Ertaç kurtardı. 75'te Ferdi ceza sahası dışından harika bir gole imza attı: 4-1.
RODRİGUES "AL DA AT" DEDİ
78'de Bogdan Stancu defansın bir anlık haftasını affetmeyince skor 4-2'ye geldi. 87. dakikada Rodrigues'in "al da at" pasında Max Kruse şov gecesinin perdesini kapattı: 5-2.
KRUSE SİFTAHI YAPTI
Sezon başından bu yana golle buluşamayan Max Kruse şanssızlığına dün son verdi. Alman oyuncu bitime 3 dakika kala Rodrigues'in asistinde golle buluşmayı başardı.
9 GOLÜN 7'Sİ EVİNDE!
Ligdeki gol sayısını 9'a çıkaran Vedat Muriç bu gollerin 7'sini Kadıköy'de ağlara yolladı.
SAKATLIĞI KORKUTTU
Vedat Muriç ikinci yarıda sakatlanıp çıktı. Yıldız futbolcunun kesin durumu bugün belli olacak.
ALTIN KAFA VEDAT MURİÇ
Ancak Fener'in yanıtı çok sert oldu... 23'te Isla ortaladı, Vedat Muriç kafayla golü attı: 1-1. 32'de Gustavo 30 metreden mükemmel bir vuruşla skoru 2-1 yaptı.
FERDİ ÖRÜMCEKLERİ ALDI!
3 dakika sonra sahneye yine Vedat Muriç çıktı ve Fener rahatladı: 3-1. 67'de Kruse vurdu, Ertaç kurtardı. 75'te Ferdi ceza sahası dışından harika bir gole imza attı: 4-1.
RODRİGUES "AL DA AT" DEDİ
78'de Bogdan Stancu defansın bir anlık haftasını affetmeyince skor 4-2'ye geldi. 87. dakikada Rodrigues'in "al da at" pasında Max Kruse şov gecesinin perdesini kapattı: 5-2.
KRUSE SİFTAHI YAPTI
Sezon başından bu yana golle buluşamayan Max Kruse şanssızlığına dün son verdi. Alman oyuncu bitime 3 dakika kala Rodrigues'in asistinde golle buluşmayı başardı.
9 GOLÜN 7'Sİ EVİNDE!
Ligdeki gol sayısını 9'a çıkaran Vedat Muriç bu gollerin 7'sini Kadıköy'de ağlara yolladı.
SAKATLIĞI KORKUTTU
Vedat Muriç ikinci yarıda sakatlanıp çıktı. Yıldız futbolcunun kesin durumu bugün belli olacak.
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