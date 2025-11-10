Balıkesir’de deprem oldu! 10 Kasım Balıkesir’de kaç şiddetinde ve nerede deprem oldu?

Balıkesir 'in Sındırgı ilçesinde akşam saatlerinde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre il ve ilçelerde de hissedildi. AFAD verilerine göre depremin büyüklüğü 4.9, derinliği ise 9.64 kilometre olarak kaydedildi.

(Kaynak: Sosyal Medya)

AFAD verilerine göre, depremin merkez üssü Sındırgı olarak belirlenirken, sarsıntının 9,64 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı. Deprem, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. İlk belirlemelere göre, bölgede herhangi bir hasar veya can kaybı bildirilmedi.