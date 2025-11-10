PODCAST CANLI YAYIN

Balıkesir’de deprem oldu! 10 Kasım Balıkesir’de kaç şiddetinde ve nerede deprem oldu?

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen deprem, kent genelinde kısa süreli paniğe yol açtı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 10 Kasım 2025 tarihinde saat 21.20’de gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.9 olarak açıkladı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde akşam saatlerinde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre il ve ilçelerde de hissedildi. AFAD verilerine göre depremin büyüklüğü 4.9, derinliği ise 9.64 kilometre olarak kaydedildi.

BALIKESİR SINDIRGI'DA 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 21.20 sularında 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre, depremin merkez üssü Sındırgı olarak belirlenirken, sarsıntının 9,64 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı. Deprem, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. İlk belirlemelere göre, bölgede herhangi bir hasar veya can kaybı bildirilmedi.

