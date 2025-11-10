Bir yanda Trump-Şara görüşmesi diğer yanda üçlü zirve! ABD, Suriye ve Türkiye'nin dışişleri bakanları ABD'de bir araya geldi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. (Fotoğraf: AFP)

10 MART ANLAŞMASI'NIN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Görüşmelerde taraflar, 10 Mart Anlaşması'nın uygulanmasına devam etme kararı aldı. Bu çerçevede, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Suriye Arap Ordusu'na entegrasyonu konusu ele alındı. Amerikan tarafı ise, bölgesel istikrarı güçlendirmeyi hedefleyen İsrail ile güvenlik anlaşması çabalarına tam destek verdiğini yineledi.

Ekonomi alanında, Trump'ın ABD'nin Suriye'deki kalkınma ve yatırım çabalarına destek verdiğini vurguladığı, ayrıca Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımların kaldırılması yönündeki adımların sürdürüleceğini ifade ettiği kaydedildi.

Açıklamanın sonunda, görüşmenin karşılıklı saygıya dayalı, ortak çıkarları yansıtan bir atmosferde geçtiği ve iki liderin Suriye-ABD ilişkilerinde yeni bir sayfa açma iradesini güçlü bir şekilde ortaya koyduğu vurgulandı.