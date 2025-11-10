Bir yanda Trump-Şara görüşmesi diğer yanda üçlü zirve! ABD, Suriye ve Türkiye'nin dışişleri bakanları ABD'de bir araya geldi

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad Hasan Eş-Şeybani refakatinde, Suriye tarihinde bir ilk olan resmi ziyaret için Beyaz Saray'a gitti.
Açıklamada, Cumhurbaşkanı Şara'nın ABD Başkanı Donald Trump tarafından karşılandığı ve bir saatten fazla süren görüşmenin son derece dostane bir atmosferde geçtiği belirtildi.
ABD Başkanı Trump'ın, yeni Suriye yönetimine ve Suriye halkına duyduğu hayranlığı dile getirerek, ülkenin istikrarı yeniden tesis etme çabalarını övgüyle karşıladığı ifade edildi.
WASHINGTON'DA ÜÇLÜ ZİRVE
Trump'ın talimatı üzerine, iki lider arasında varılan mutabakatların uygulanması ve mekanizmalarının belirlenmesi amacıyla Dışişleri Bakanı Esad Hasan Eş-Şeybani, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yer aldığı geniş kapsamlı bir çalışma toplantısı gerçekleştirildi.