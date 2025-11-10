PODCAST CANLI YAYIN

Bir yanda Trump-Şara görüşmesi diğer yanda üçlü zirve! ABD, Suriye ve Türkiye'nin dışişleri bakanları ABD'de bir araya geldi

ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında Beyaz Saray'da görüştü. 95 dakika süren görüşmenin ardından Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD, Suriye ve Türkiye'nin dışişleri bakanları düzeyinde ABD'de üçlü zirve gerçekleştirdiğini duyurdu. Görüşmelerde taraflar, 10 Mart Anlaşması’nın uygulanmasına devam etme kararı aldı. Bu çerçevede, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Suriye Arap Ordusu’na entegrasyonu konusu ele alındı. Amerikan tarafı ise, bölgesel istikrarı güçlendirmeyi hedefleyen İsrail ile güvenlik anlaşması çabalarına tam destek verdiğini yineledi.

Bir yanda Trump-Şara görüşmesi diğer yanda üçlü zirve! ABD, Suriye ve Türkiye'nin dışişleri bakanları ABD'de bir araya geldi

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad Hasan Eş-Şeybani refakatinde, Suriye tarihinde bir ilk olan resmi ziyaret için Beyaz Saray'a gitti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. (Fotoğraf: AFP) Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. (Fotoğraf: AFP)

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Şara'nın ABD Başkanı Donald Trump tarafından karşılandığı ve bir saatten fazla süren görüşmenin son derece dostane bir atmosferde geçtiği belirtildi.

ABD Başkanı Trump'ın, yeni Suriye yönetimine ve Suriye halkına duyduğu hayranlığı dile getirerek, ülkenin istikrarı yeniden tesis etme çabalarını övgüyle karşıladığı ifade edildi.

WASHINGTON'DA ÜÇLÜ ZİRVE
Trump'ın talimatı üzerine, iki lider arasında varılan mutabakatların uygulanması ve mekanizmalarının belirlenmesi amacıyla Dışişleri Bakanı Esad Hasan Eş-Şeybani, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yer aldığı geniş kapsamlı bir çalışma toplantısı gerçekleştirildi.

10 MART ANLAŞMASI'NIN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Görüşmelerde taraflar, 10 Mart Anlaşması'nın uygulanmasına devam etme kararı aldı. Bu çerçevede, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Suriye Arap Ordusu'na entegrasyonu konusu ele alındı. Amerikan tarafı ise, bölgesel istikrarı güçlendirmeyi hedefleyen İsrail ile güvenlik anlaşması çabalarına tam destek verdiğini yineledi.

Ekonomi alanında, Trump'ın ABD'nin Suriye'deki kalkınma ve yatırım çabalarına destek verdiğini vurguladığı, ayrıca Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımların kaldırılması yönündeki adımların sürdürüleceğini ifade ettiği kaydedildi.

Açıklamanın sonunda, görüşmenin karşılıklı saygıya dayalı, ortak çıkarları yansıtan bir atmosferde geçtiği ve iki liderin Suriye-ABD ilişkilerinde yeni bir sayfa açma iradesini güçlü bir şekilde ortaya koyduğu vurgulandı.

