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  • 06.12.2019 19:32
  • Son Güncelleme: 06.12.2019 21:04

- | CANLI ANLATIM

'in 14. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe - Gençlerbirliği | CANLI

'in 14. haftasında ile karşı karşıya geliyor.

Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı saat 20.30'da başladı. Ülker Stadyumu'nda Ali Şansalan'ın yönettiği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ CANLI

İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Isla, Hasan Ali, Sadık, Serdar, Emre Belözoğlu, Gustavo, Rodrigues, Ozan Tufan, Max Kruse, Vedat Muriqi

Gençlerbirliği: Ertaç, Halil İbrahim, Toure, Flavio Ramos, Berat, Polomat, Baiano, Candeias, Sio, Sessegnon, Stancu

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