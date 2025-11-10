PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'den Allard Lindhout için UEFA'ya başvuru

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen ile karşılaştığı mücadelenin son anlarında Jhon Duran'ın ceza sahası içnde düşürülmesine karşın penaltı düdüğü çalmayan Allard Lindhout için UEFA'ya başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada;

"Kulübümüz, Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında oynanan Viktoria Plzeň FK karşılaşmasında, maçın hakemi Allard Lindhout'un yönetimi ve kararlarıyla ilgili olarak UEFA'ya resmî başvurusunu yapmıştır.

Başvurumuzda, hakemin maç boyunca gösterdiği yönetim tarzı ve hatalı kararlarının maçın sonucuna doğrudan etkisine ilişkin olarak, UEFA'nın söz konusu olayları gereken ciddiyet ve ivedilikle incelemesi talep edilmiştir.

Süreç UEFA nezdinde resmî olarak başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."

denildi

