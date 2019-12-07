Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu şov yaptı! Sosyal medya yıkıldı...
Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği'ni 5-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu ikinci yarının başında oyuna girdi. 20 yaşındaki futbolcu sergilediği performansın yanı sıra olağanüstü bir gol atarak Fenerbahçe taraftarını coşturdu. Ferdi Kadıoğlu'nun bu performansı sosyal medyada en çok konuşulan konuların arasına girdi. İşte Ferdi Kadıoğlu ile ilgili yapılan o yorumlar...
07.12.2019 00:21
- Son Güncelleme: 07.12.2019 00:34
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