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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu şov yaptı! Sosyal medya yıkıldı...

Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği'ni 5-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu ikinci yarının başında oyuna girdi. 20 yaşındaki futbolcu sergilediği performansın yanı sıra olağanüstü bir gol atarak Fenerbahçe taraftarını coşturdu. Ferdi Kadıoğlu'nun bu performansı sosyal medyada en çok konuşulan konuların arasına girdi. İşte Ferdi Kadıoğlu ile ilgili yapılan o yorumlar...

07.12.2019 00:21 - Son Güncelleme: 07.12.2019 00:34
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu şov yaptı! Sosyal medya yıkıldı...

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu fırtınası esmeye devam ediyor.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu şov yaptı! Sosyal medya yıkıldı...

Sezon başında istediği şansları bulamayan genç yıldız adayı formayı aldıkça performansıyla göz kamaştırmaya başladı.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu şov yaptı! Sosyal medya yıkıldı...

Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor karşılaşmasında ilk 11'de başlayan 20 yaşındaki futbolcu gösterdiği performansla tam not almıştı.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu şov yaptı! Sosyal medya yıkıldı...

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği karşılaşmasına yedeklerde başlayan Ferdi Kadıoğlu mücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu şov yaptı! Sosyal medya yıkıldı...

Oyuna girer girmez kalitesini gösteren genç futbolcu uzaktan müthiş bir gol atarak galibiyete katkı sağladı.

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