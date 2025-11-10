Başkan Erdoğan davet etti tarih belli oldu! KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Türkiye'ye geliyor

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman (AA)

MÜZAKERE TÜRKİYESİZ OLMAZ



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 24 Ekim'deki devir teslim töreninin ardından resmi olarak görevine başladı. Burada yaptığı konuşmada Türkiye ile ilişkilerin önemine değinen Erhürman, şu ifadeleri kullanmıştı:



"Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler başka herhangi iki devlet arasındaki ilişkilerle kıyaslamayacak derecede özeldir. Bugüne kadar hiçbir cumhurbaşkanımız, müzakere süreçlerini ve Kıbrıs sorunu ve dış politikayla ilgili diğer süreçleri Türkiye Cumhuriyeti ile istişare etmeden yürütmemiştir."

KKTC'NİN 6. CUMHURBAŞKANI



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 6. Cumhurbaşkanı seçilen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman mazbatasını aldı.