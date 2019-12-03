Arda Turan dönecek!

Galatasaray'ın eski sportif direktörü Cenk Ergün, Radyospor'da Özgür Sancar'a açıklamalar yaptı... Ergün, Arda Turan'ın Sarı-Kırmızılılar'a olası transferi konusunda, "gördüklerim ve takiplerimden Arda Turan, Ocak'ta Galatasaray'a transfer olacak gibi geliyor" ifadesini kullandı.
- Spor
- 03.12.2019
- Gazete
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